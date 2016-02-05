​SOCAR строит новый завод - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 12:47

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская компания Maire Tecnimont подписали сегодня в Баку IPC-контракт в рамках реализации проекта строительства завода по производству полиэтилена высокой плотности.

Как сообщает Report, по условиям контракта, до сдачи завода в эксплуатацию итальянская компания будет оказывать услуги по инжинирингу, закупке материалов и оборудования, их установке, а также строительным работам.

Отметим, что стоимость контракта составляет 180 млн. евро.

Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абудллаев и председатель правления итальянской компании Фабрицио ди Амато.

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В ходе встречи, прошедшей до церемонии подписания, отмечено, что строительство нового завода на территории Сумгайытского химического промышленного парка в 30 км от Баку, демонстрирует начало нового этапа в развитии нефтехимической промышленности Азербайджана.

Во время церемонии подписания подчеркнуто, что победа компании Maire Tecnimont на объявленном SOCAR в апреле 2015 года тендере по проекту строительства завода и подписание IPC-контракта свидетельствует о высоком доверии и высокой оценке группы Maire Tecnimont. В свою очередь, генеральный исполнительный директор итальянской компании Пьерроберто Фолджиеро высоко оценил оказанное компании доверие.