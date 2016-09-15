SOCAR станет владельцем Азербайджанского метанолового завода

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана планирует стать владельцем метанолового завода (AzMeCo). Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов.

"По решению суда метаноловый завод будет передан ЗАО Aqrarkredit. До конца этого года завод может перейти во владение SOCAR", - отметил С.Гасымов.

Представитель компании также подчеркнул, что сумма, которую должна заплатить компания, уже известна: "После того как Aqrarkredit получит завод, он будет продан SOCAR".