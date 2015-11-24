​SOCAR станет спонсором еще одного мероприятия в Грузии

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ 26 ноября в Тбилиси (Грузия) состоится Business Ratings Award Ceremony. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, одним из основных спонсоров мероприятия является дочерняя компания Государственной нефтяной компания Азербайджана (SOCAR) - компания SOCAR Energy Georgia.

На церемонии награждения принимают участие компании, выплачивающие в бюджет свыше 1 млн. лари в год, список которых представлен Управлением доходов министерства финансов Грузии. Журналисты, экономисты, эксперты, представители НПО избрали среди этих компаний 60 самых успешных и только 30 из них станут победителями в номинации "Лучший бизнес".