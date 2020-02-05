​SOCAR станет коммерческим оператором двух трубопроводов с этого года

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с текущего года станет коммерческим оператором основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Как передает Report, об этом сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на встрече с молодежью.

Он отметил, что стратегические цели компании были разработаны в 2006 году. По его словам, прежде всего были созданы совместные предприятия с крупными компаниями, действующими в области геологии, геофизики и разведки, началась подготовка кадров: "Вторая наша цель связана с бурением. У нас был один трест буровых работ в составе ПО "Азнефть". Мы смогли приобрести несколько конкурентоспособных буровых компаний путем привлечения современных буровых компаний мирового уровня, скупили все доли CDC (Caspian Drilling Company - REP.). Позже мы создали SOCAR AQS вместе с нашими зарубежными партнерами. Нам удалось создать конкурентоспособные буровые компании с привлечением иностранных специалистов. Сегодня мы способны бурить самые сложные скважины".

Президент SOCAR подчеркнул, что в сфере строительства созданы такие совершенные строительные компании, как Azfen и BOS-Shelf. По его словам, 95% строительных работ при разработке месторождения АЧГ, строительстве платформы Чираг и платформ проекта "Шахдениз" выполнены в Азербайджане. Строительство новой платформы "Центрально-Восточный Азери" в рамках АЧГ также полностью будет осуществляться азербайджанскими компаниями.

"Как вы знаете, много сделано для поддержания стабильной добычи. В ПО "Азнефть" проведены реформы. Могу сказать, что сейчас мы осуществляем стабильную добычу нефти и газа на самых старых месторождениях в мире. Наша главная стратегия – увеличение добавленной стоимости", - добавил Р. Абдуллаев.

Говоря о международной деятельности компании, президент SOCAR напомнил, что первый бизнес был начат в Грузии: "Турция - наш основной рынок. В Турции Petkim и STAR являются частью нашей стратегии. Мы смогли создать SOCAR Trading в 2007 году, и в результате этой работы мы принесли Азербайджану дополнительный доход в 1,5-1,7 млрд долларов США".