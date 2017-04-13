SOCAR удостоена награды SAP Quality Awards 2016 в регионе EMEA

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Компания SAP подвела итоги премии SAP Quality Awards 2016 в регионе EMEA, в которой приняли участие более 250 проектов.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу SAP, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR была названа Серебряным призером в категории "Передовые технологии на базе SAP HANA". Специалисты представили проект внедрения комплексного решения для управления добычей на базе платформы SAP Upstream Operations Manager. Опыт SOCAR показал, что использование технологий и процессов данного продукта помогают исключить до 80% потерь при добыче нефти. С помощью новой централизованной системы компания увеличила скорость и прозрачность процесса получения данных о добыче, формирования отчетности и аналитики. Это позволяет руководству SOCAR точнее и оперативнее принимать управленческие решения.

Также проект Сбербанка стал победителем в категории "Трансформация бизнеса".

Традиционно конкурс проходил в два этапа. Сначала были определены победители на уровне отдельных регионов. Так Сбербанк и SOCAR стали лучшими в своих категориях среди 18 проектов-участников из стран СНГ. На следующем этапе обладатели золотых наград боролись за региональные награды с обладателями золотых наград из стран макрорегиона ЕМЕА.





Победителей премии в каждой категории среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки выбирало жюри, состоящее из лидеров в области IТ-технологий, аналитиков и победителей SAP Quality Awards прошлых лет.

"Мы рады, что проекты Сбербанка и SOCAR благодаря профессионализму и усилиям всей команды специалистов получили столь высокую оценку жюри. В результате их работы запускается цифровая трансформация, компании открывают для себя новые горизонты, прощаясь со старыми проблемами, - отметил Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ. – Хочу также подчеркнуть, что компании из стран СНГ уже не первый год становятся призерами SAP Quality Awards, но достижения этого года стали действительно выдающимися".

SAP Quality Awards присуждается клиентам SAP, которые максимально придерживались 10 принципов качества SAP, в том числе добились того, чтобы внедрение работало на достижение стратегических целей бизнеса и принесло ощутимые выгоды для компании.

SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения.

Решениями и сервисами SAP пользуется более 345 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.