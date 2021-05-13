SOCAR стал оператором поставок топлива "Роснефти" в Украину

Новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае в рамках квоты в объеме более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа

Компания из группы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украину и подписала соответствующий контракт.

Как передает Report, об этом enkorr сообщили участники рынка.

Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис SOCAR Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

На этой неделе представители топ-менеджмента SOCAR Trading посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами компании Proton Energy Group S.A., которая до апреля текущего года распределяла в Украине объемы «Роснефти». По словам собеседников enkorr, переговоры находятся на начальном этапе.

«Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас запросили письма для оформления поставок в российских органах», – сообщил один из респондентов на условиях анонимности.

По его словам, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

«Сейчас надо думать о том, как начать в июне. Для подачи заявок в российские экспортные органы остается неделя, а вопросов по новому контракту больше, чем ответов», – говорит крупный поставщик объемов «Роснефти».

По имеющимся данным, SOCAR огласил диапазон цен на дизтопливо с отгрузкой из Гомеля с дифференциалом «выше 30 долларов США за тонну». По сжиженному газу ценовых ориентиров пока озвучено не было, что связано также с тем, что покупатели не проявляют интереса к срочным поставкам из-за затоваренности рынка.

Напомним, что представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нафта» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Свитанок» в Одесской области. А в 2010–2011 гг. компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область).

В августе 2012 году SOCAR получил разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы «Калина». Сеть оперирует 63 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.

С конца 2016 года компания занимается в Украине также и торговлей природным газом. Кроме того, с 2017 года SOCAR является поставщиком нефти для Кременчугского НПЗ («Укртатнафта»). В 2020 году трейдер отправил на завод 950 тыс. тонн нефти.