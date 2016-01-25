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    ​SOCAR: Средняя себестоимость нефтедобычи составляет 20 долларов/баррель

    Эльшад Насиров дал интервью швейцарскому телеканалу SRF

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Средняя себестоимость добычи одного барреля нефти в Азербайджане ниже 25 долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом сказал вице-президент компании по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров в интервью швейцарскому телеканалу SRF.

    "Не секрет, что мы ведем нефтедобычу как на суше, так и на море. Себестоимость добычи нефти различная. Добыча нефти со старых месторождений на суше требует больше затрат, чем на новых месторождениях на море. Таким образом, нефтедобыча обходится нам в среднем в 20 долларов", - добавил Э.Насиров. 

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