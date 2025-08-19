SOCAR создаст новые юридические лица

В Азербайджане будут созданы новые юридические лица в подчинении Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Как сообщает Report, это отражено в указе президента Ильхама Алиева, подписанном сегодня, о применении закона "О газоснабжении" от 8 июля 2025 года и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Согласно указу, SOCAR должен до 1 января 2027 года обеспечить: создание в своем подчинении отдельных юридических лиц для осуществления транспортировки, распределения, хранения, оптовой продажи и импорта газа, а также розничной продажи в соответствии с законом, и применение прогрессивных принципов корпоративного управления в этих юридических лицах, включая создание наблюдательных советов, и проинформировать об этом главу государства.