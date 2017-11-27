SOCAR создаст центр реагирования на розливы нефти

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) работает над созданием Центра реагирования на розливы нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил глава экологического управления SOCAR Азер Алиев на мероприятии "Контроль за розливами нефти на море и на суше в Каспийском регионе" в Баку.

По его словам, центр будет иметь три пункта: "Для них уже выделены земельные участки. Пункты будут располагаться на территории НГДУ им. Наримана Нариманова в Гарадагском районе, НГДУ им. "28 Мая" на о. Чилов в Пираллахинском районе и нефтяного терминала Дюбенди в том же районе. Под пункты выделены площади 1,5 га, 2 га и 0,76 га соответственно".

Представитель SOCAR отметил, что в настоящее время продолжаются работы по проектированию, и активная реализация проекта начнется в 2018 году: "К созданию центра будет привлечен международный консультант. В самом центре планируется внедрять передовой опыт. Основная деятельность центра направлена на ликвидацию розливов нефти".