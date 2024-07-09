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SOCAR создал новую компанию с уставным капиталом 5 млн манатов

SOCAR создал новую компанию с уставным капиталом 5 млн манатов Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ООО CIBC Global.
Энергетика
9 июля 2024 г. 17:46
SOCAR создал новую компанию с уставным капиталом 5 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ООО CIBC Global.

Как сообщает Report, новая коммерческая организация зарегистрирована по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, 73.

Ранее по этому адресу располагался головной офис Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а в настоящее время - Производственное объединение "Азнефть".

Уставный капитал ООО составляет 5 000 000 манатов, а его законным представителем является Руфат Зейналабдин оглу Гамзаев.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR 5 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə şirkət yaradıb

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