SOCAR создал новую компанию с уставным капиталом 5 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ООО CIBC Global.
Как сообщает Report, новая коммерческая организация зарегистрирована по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, 73.
Ранее по этому адресу располагался головной офис Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а в настоящее время - Производственное объединение "Азнефть".
Уставный капитал ООО составляет 5 000 000 манатов, а его законным представителем является Руфат Зейналабдин оглу Гамзаев.