SOCAR создал новую компанию с уставным капиталом 5 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ООО CIBC Global.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ООО CIBC Global.

Как сообщает Report, новая коммерческая организация зарегистрирована по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, 73.

Ранее по этому адресу располагался головной офис Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а в настоящее время - Производственное объединение "Азнефть".

Уставный капитал ООО составляет 5 000 000 манатов, а его законным представителем является Руфат Зейналабдин оглу Гамзаев.