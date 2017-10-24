SOCAR совместно с партнерами сдал в эксплуатацию станцию быстрой зарядки электромобилей в Швейцарии

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Switzerland, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Швейцарии, и компания Groupe E совместно с партнером – компанией Autogrill ввели в эксплуатацию крупнейшую станцию быстрой зарядки электромобилей в швейцарском кантоне Берн.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Bieler Tagblatt, сервисный центр в Питерленде расположен на оживленной трассе. Поэтому расположение станции быстрой зарядки на этой территории имеет особое значение.

На состоявшейся вчера церемонии открытия гости также протестировали электромобили различных марок.

Отметим, что каждое из устройств на станции быстрой зарядки последнего поколения имеет мощность 50 кВт и позволяет одновременно заряжать два автомобиля.