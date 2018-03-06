SOCAR сократит до 50% расход энергии в новых строительных проектах

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Комплексный подход к проектированию зданий, который будет применяться в новых строительных проектах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), на 40-50% сократит количество потребляемой электроэнергии в жилищном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде на научно-технической конференции, посвященной мероприятиям в рамках проекта "Национальный план действий по сокращению эмиссии углеродов в секторе потребления топлива в Азербайджане" (NAMA).

По ее словам, в результате до 2029 года годовой расход электроэнергии на каждый квадратный метр снизится с 300 до 175 кВт/час.

"В рамках мер по повышению энергоэффективности зданий проведена реконструкция в Центре управления отходами SOCAR, экологическом парке Гала и ПО "Азерикимья". В результате расход энергии в этих зданиях снизился на 20%. В рамках проекта в Центр управления отходами установлены 6 ветряных турбин и солнечные панели.

В экологическом парке Гала также установлены солнечные панели, введены в эксплуатацию ветряные генераторы. В то же время в Сумгайытском дворце химиков и административном здании этилен-полиэтиленового завода установлены стенная изоляция, энергоэффективное освещение и солнечные панели", - сказала она.

SOCAR и ООН реализуют проект NAMA с 2015 года. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) выделил 3,5 млн долларов на финансирование проекта. Проект реализуется в трех направлениях: повышение энергоэффективности зданий, переход на альтернативные виды топлива в транспорте и сбор попутного газа в нефтяных скважинах.