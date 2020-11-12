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SOCAR сократит буровые работы в целях сведения расходов к минимуму

SOCAR сократит буровые работы в целях сведения расходов к минимуму Отмечено, что из-за ограничений в рамках соглашения компания приостановила добычу в основном на сухопутных месторождениях
Энергетика
12 ноября 2020 г. 17:48
SOCAR сократит буровые работы в целях сведения расходов к минимуму

На заседании с участием президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева и руководства компании были обсуждены вопросы реорганизации структуры управления ПО "Азнефть", текущий статус мер по оптимизации в связи с временным сокращением добычи нефти в соответствии с условиями соглашения ОПЕК+ в период пандемии.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Отмечено, что из-за ограничений в рамках соглашения компания приостановила добычу в основном на сухопутных месторождениях. В целях эффективного использования фактически бездействующей рабочей силы реализована программа оценки компетентности персонала на основных производственных подразделениях компании - "Азнефти", Тресте комплексных буровых работ и ряде других учреждений.

Основная цель оценки компетентности - определить профессиональный уровень сотрудников и организовать обучение в соответствии с потенциалом каждого работника.

Отмечено, что до сих пор была оценены компетентность 4 778 сотрудников ПО "Азнефть", 1 932 работников Треста комплексных буровых работ. В 177 тренингах-вебинарах приняли участие 13 342 сотрудника SOCAR.

На заседании также было отмечено, что с целью минимизации затрат планируется сокращение буровых работ и в 2021 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR xərclərini minimuma endirmək üçün qazma işlərini azaldacaq

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