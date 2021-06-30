SOCAR сократил расход топлива на 28%

В период пандемии коронавируса (COVID-19) - в 2020 году Государственная нефтяная компания (SOCAR) сократила потребление топлива на 28%, а электроэнергии - на 10%.

В период пандемии коронавируса (COVID-19) - в 2020 году Государственная нефтяная компания (SOCAR) сократила потребление топлива на 28%, а электроэнергии - на 10%.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель начальника отдела по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в прошлом году около 26% электроэнергии, используемой в Азербайджане, компания производила за счет своих внутренних возможностей, а остальное получала от государственных структур.

Представитель SOCAR также отметил, что рост потребления энергии в 2019 году был связан с тем, что ряд заводов и предприятий начали свою деятельность в составе компании.