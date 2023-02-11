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SOCAR содействует эвакуации 373 граждан Азербайджана из Турции

SOCAR содействует эвакуации 373 граждан Азербайджана из Турции По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная нефтяная компания (SOCAR) осуществляет необходимые меры поддержки пострадавших от землетрясения в Турции.
Энергетика
11 февраля 2023 г. 11:16
SOCAR содействует эвакуации 373 граждан Азербайджана из Турции

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная нефтяная компания (SOCAR) осуществляет необходимые меры поддержки пострадавших от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

"Меры, осуществляемые по нескольким направлениям, включают непрерывную бесплатную выдачу бензина и дизельного топлива всем каретам скорой помощи, пожарным машинам и другим спасательным машинам в городах Хатай, Адыяман, Газиантеп, Кахраманмараш и Шанлыурфа, разрушенных в результате землетрясения; содействие эвакуации 373 граждан Азербайджана из зоны бедствия; пожертвования Агентству по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Турции (AFAD) и благотворительному обществу AHBAP; отправку продуктов первой необходимости пострадавшим в зоне бедствия: питьевая вода, продукты питания, подгузники, палатки, генераторы, медикаменты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 25 сотрудников SOCAR, в их числе трое врачей, принимают активное участие в поисково-спасательных операциях в зоне стихийного бедствия.

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Версия на английском языке SOCAR assists in evacuation of 373 Azerbaijani citizens from Turkiye
Версия на азербайджанском языке SOCAR 373 Azərbaycan vətəndaşının Türkiyədən təxliyəsinə dəstək göstərir

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