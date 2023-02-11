SOCAR содействует эвакуации 373 граждан Азербайджана из Турции

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная нефтяная компания (SOCAR) осуществляет необходимые меры поддержки пострадавших от землетрясения в Турции.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная нефтяная компания (SOCAR) осуществляет необходимые меры поддержки пострадавших от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

"Меры, осуществляемые по нескольким направлениям, включают непрерывную бесплатную выдачу бензина и дизельного топлива всем каретам скорой помощи, пожарным машинам и другим спасательным машинам в городах Хатай, Адыяман, Газиантеп, Кахраманмараш и Шанлыурфа, разрушенных в результате землетрясения; содействие эвакуации 373 граждан Азербайджана из зоны бедствия; пожертвования Агентству по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Турции (AFAD) и благотворительному обществу AHBAP; отправку продуктов первой необходимости пострадавшим в зоне бедствия: питьевая вода, продукты питания, подгузники, палатки, генераторы, медикаменты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 25 сотрудников SOCAR, в их числе трое врачей, принимают активное участие в поисково-спасательных операциях в зоне стихийного бедствия.