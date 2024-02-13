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SOCAR снизил добычу газа в январе

SOCAR снизил добычу газа в январе Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 0,7 млрд кубометров природного газа в январе этого года.
Энергетика
13 февраля 2024 г. 13:47
SOCAR снизил добычу газа в январе

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 0,7 млрд кубометров природного газа в январе этого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики.

Объем добычи газа SOCAR по сравнению с январем 2023 года снизился на 0,1 млрд кубометров или на 12,5%.

В январе этого года в Азербайджане добыто 4,3 млрд кубометров природного газа, что на 30 млн кубометров больше, чем за тот же период прошлого года.

Из них 1,1 млрд кубометров пришлись на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 2,4 млрд кубометров - на месторождение "Шахдениз", 0,13 млрд кубометров - на месторождение "Абшерон".

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay SOCAR-ın qaz hasilatının həcmi açıqlanıb

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