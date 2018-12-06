SOCAR: Слухи о погашении долгов граждан Грузии - провокация против Азербайджана

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) опровергла слухи о погашении долгов граждан Грузии.

В ответ на запрос Report в компании заявили, что информация о погашении SOCAR банковских долгов граждан Грузии - это слухи, распространяемые врагами Азербайджана, и не что иное как провокация и ложь.

SOCAR, которая на протяжении многих лет осуществляет деятельность в соседней Грузии, не производит никаких выплат правительству и гражданам Грузии, помимо законных налогов, и не несет перед ними никаких обязательств: "Глобальный бренд Азербайджана SOCAR приносит доходы Азербайджану благодаря операциям в различных странах. Доходы для Азербайджана в Грузии, Турции, Швейцарии и других зарубежных странах составили более 90% от общих доходов SOCAR в прошлом году. Естественно, эти достижения SOCAR не нравятся врагам азербайджанского народа, и они занимаются распространением этих слухов, чтобы нарушить спокойствие в стране и вызвать провокацию", - говорится в информации.