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    ​SOCAR сэкономил 60 млн. долларов на строительстве буровой установки нового поколения

    Ровнаг Абдуллаев: Установка будет готова к концу 2017 года

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Строительство буровой установки нового поколения обойдется дешевле предусмотренного". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

    Глава SOCAR отметил, что экономия в рамках проекта составила 60 млн. долларов. Р.Абдуллаев сообщил, что строительство буровой установки нового поколения идет без задержек.

    По его словам, установка будет готова к концу 2017 года и 95% работ уже завершено.

    Отметим, что оператором проекта строительства буровой установки является Caspian Drilling Company. Подрядчиком выступает сингапурская компания Keppel FELS Ltd.

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