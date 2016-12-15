SOCAR сделала заявление в связи с аварией

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной в 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

Как сообщает Report, об этом говорится в предварительной информации ПО "Азнефть" в связи с происшествием в НГДУ имени Н.Нариманова.

Согласно информации, в результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. По предварительным данным, в результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек):

1. Зульфугаров Гюлбоглан - машинист

2. Зульфугаров Азай - оператор

3. Гурбанов Видади - оператор

4. Гасанов Эльчин - механик

5. Гаджиалиев Гасанага - оператор

6. Гафаров Ильхам - оператор

7. Асадов Самир - оператор

8. Бахрамов Джавид - оператор

9. Аббасов Рамиз - машинист

10. Рустамов Горхмаз - оператор

На место происшествия привлечены корабли министерства по чрезвычайным ситуациям и Каспийского морского пароходства. Поисково-спасательные работы продолжаются. Руководство МЧС, SOCAR и ПО "Азнефть" находятся на месте происшествия. Создана совместная специальная комиссия для расследования случившегося. О результатах поисков будет сообщено дополнительно.