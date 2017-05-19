SOCAR сдал в эксплуатацию 36-ю АЗС в Румынии

Бухарест. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бухаресте (Румыния) сдана в эксплуатацию вторая по счету автозаправочная станция под брендом SOCAR.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на новой станции, находящейся по адресу Бульвар Бессарабия 103, установлены два счетчика. На станции осуществляется продажа продуктов Nano 95, Nano 98 (бензин), Nano Dizel и Nano Super Dizel. Здесь также установлены зарядные станции для электромобилей, имеется мойка, в кафе Nar клиентам предлагается круглосуточный бесплатный интернет. Таким образом, количество АЗС, действующих в Румынии под брендом SOCAR, достигло 36.

Напомним, что SOCAR Petroleum SA действует на энергорынке Румынии с 2011 года, автозаправочные станции под брендом SOCAR открыты в 17 из 42 регионов страны.