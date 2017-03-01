SOCAR резко нарастил объемы экспорта из порта Супса

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-феврале этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 525 382 тонны сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за два месяца года экспортировано на 24% больше сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На февраль пришлось 349 272 тонны нефти, экспортированной за январь-февраль этого года. В феврале объемы экспорта из этого порта более чем вдвое превысили аналогичный показатель за прошлый год.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн. тонн.