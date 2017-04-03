SOCAR резко нарастил экспорт из порта Новороссийск в марте

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-марте этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 404 413 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на март пришлось 244 635 тонн, что более чем втрое больше показателя за март прошлого года.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.