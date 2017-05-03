SOCAR резко нарастил бурильные работы

Баку. 3 мая REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в апреле этого года произвела бурильные работы протяженностью 13 983 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 12 210 м пришлось на эксплуатационные, 1 773 м - разведывательные работы.

В целом, за январь-апрель SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произвела бурильные работы протяженностью 49 596 м, из них 45 619 м пришлось на эксплуатационные, 3 977 м на разведывательные работы.

В апреле произведено в 2,5 раза, а в первые четыре месяца – на 55% больше бурильных работ, чем в аналогичных периодах прошлого года.

За отчетный месяц было завершено строительство и передано в эксплуатацию 6, а в течение года – 23 скважины.