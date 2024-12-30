Государственная нефтяная компания (SOCAR) реализовала "Программу устойчивого развития инженеров".
Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.
С целью усовершенствования в сфере бурения и ремонта скважин, а также развития человеческого капитала, успешно реализована "Программа устойчивого развития инженеров". Проект был осуществлен в сотрудничестве SOCAR и компании NeXT (Schlumberger). В его рамках NeXT провела обучение и сертификацию специалистов SOCAR в областях бурения, геонаук и проектирования.