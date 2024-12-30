SOCAR реализовала "Программу устойчивого развития инженеров"

Государственная нефтяная компания (SOCAR) реализовала "Программу устойчивого развития инженеров".

Государственная нефтяная компания (SOCAR) реализовала "Программу устойчивого развития инженеров".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

С целью усовершенствования в сфере бурения и ремонта скважин, а также развития человеческого капитала, успешно реализована "Программа устойчивого развития инженеров". Проект был осуществлен в сотрудничестве SOCAR и компании NeXT (Schlumberger). В его рамках NeXT провела обучение и сертификацию специалистов SOCAR в областях бурения, геонаук и проектирования.