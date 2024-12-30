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SOCAR реализовала "Программу устойчивого развития инженеров"

SOCAR реализовала "Программу устойчивого развития инженеров" Государственная нефтяная компания (SOCAR) реализовала "Программу устойчивого развития инженеров".
Энергетика
30 декабря 2024 г. 10:45
SOCAR реализовала Программу устойчивого развития инженеров

Государственная нефтяная компания (SOCAR) реализовала "Программу устойчивого развития инженеров".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

С целью усовершенствования в сфере бурения и ремонта скважин, а также развития человеческого капитала, успешно реализована "Программа устойчивого развития инженеров". Проект был осуществлен в сотрудничестве SOCAR и компании NeXT (Schlumberger). В его рамках NeXT провела обучение и сертификацию специалистов SOCAR в областях бурения, геонаук и проектирования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Mühəndislərin Davamlı İnkişaf Proqramı”nı həyata keçirib

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