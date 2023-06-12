SOCAR обсудил с американской компанией сотрудничество по использованию современных технологий

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) рассмотрела потенциальные возможности сотрудничества с американской компанией Oceaneering International в области использования современных технологий.

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) рассмотрела потенциальные возможности сотрудничества с американской компанией Oceaneering International в области использования современных технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, данный вопрос обсуждался сегодня на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с президентом и главным исполнительным директором Oceaneering International Родериком Ларсоном.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между SOCAR и компанией Oceaneering International, отмечено успешное развитие взаимоотношений между сторонами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.