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SOCAR обсудил с американской компанией сотрудничество по использованию современных технологий

SOCAR обсудил с американской компанией сотрудничество по использованию современных технологий Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) рассмотрела потенциальные возможности сотрудничества с американской компанией Oceaneering International в области использования современных технологий.
Энергетика
12 июня 2023 г. 19:37
SOCAR обсудил с американской компанией сотрудничество по использованию современных технологий

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) рассмотрела потенциальные возможности сотрудничества с американской компанией Oceaneering International в области использования современных технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, данный вопрос обсуждался сегодня на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с президентом и главным исполнительным директором Oceaneering International Родериком Ларсоном.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между SOCAR и компанией Oceaneering International, отмечено успешное развитие взаимоотношений между сторонами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ABŞ şirkəti ilə müasir texnologiyaların istifadəsi üzrə əməkdaşlığı nəzərdən keçirib

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