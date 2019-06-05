SOCAR рассматривает вступление в проект Антипинского НПЗ после проведения аудита

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает вступление в проект Антипинского НПЗ на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности, сообщает Report.

Согласно информации пресс-службы Сбербанка, компания ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС» приобрела 80% акций Антипинского НПЗ. Её участниками является группа инвесторов и ПАО Сбербанк.

Таким образом, совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

Ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод — российский частный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюменской области. В 2016 году согласно рейтингу Forbes предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.

Как утверждается на сайте НПЗ, мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год, качество выпускаемого дизельного топлива соответствует стандарту «Евро-5». В 2016 году после ввода в эксплуатацию установки глубокой переработки мазута глубина переработки достигла 98 %.