​SOCAR расширяет поисковые работы на суше

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) намерена провести оценку потенциальных углеводородных запасов на перспективных территориях суши. Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Хошбахт Юсифзаде на официальном открытии Зимней школы SOCAR для журналистов: "Мы вновь планируем вернуться на сушу, поэтому проводим работы на мезозойских отложениях".

По его словам, в связи с этим уже пробурено 350 скважин и проводятся работы.

Х.Юсифзаде отметил возможность разработки сланцевых месторождений в Азербайджане.

Х.Юсифзаде также внес ясность в вопрос по ограничению деятельности BP в Азербайджане, отметив, что срок договора с этой компанией еще не истек: "У нас есть договор с BP. Мы не можем попросить их уйти. Некоторые считают, что этого сотрудничества быть не должно. Однако я сторонник продолжения сотрудничества".

Вице-президент подчеркнул, что на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в 2015 году прогнозируется добыча 32 млн. тонн нефти, в целом, же запасы этого блока оцениваются в 900 млн. тонн.