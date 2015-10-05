​SOCAR расширяет подземные газохранилища

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В рамках задачи по увеличению активной вместимости газохранилищ, поставленной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед Государственной нефтяной компанией Азербайджана в целях длительного обеспечения спроса в стране на природный газ и расширения экспортных возможностей, производственное объединение "Азнефть" провело ряд мероприятий в Управлении по эксплуатации газохранилищ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в газораспределительном пункте Гарадагского подземного газохранилища завершено строительство дополнительной манифольдной системы на 5 скважин.

Построено операторское здание, мастерская и хранилище. На участке начато расширение газораспределительного пункта. Здесь построен новый газораспределительный пункт на 12 скважин, к ним проложены шлейфовые трубопроводы, 2 транспортных сепаратора производительностью 7 млн. кубометров в сутки, 2 транспортных сепаратора производительностью 10 млн. кубометров в сутки, 2 исследовательских сепаратора. Установлены 44 дозаторных насоса, построена насосная. Для обогрева технологического оборудования и административных комнат в зимнем сезоне построена котельная. Пожарная система газораспределительного пункта обновлена в соответствии с требованиями.

На газохранилище Галмаз начаты работы по расширению газораспределительного пункта. На участке начато строительство манифольдного узла на 5 скважин.

"Подземные газохранилища SOCAR полностью готовы к осенне-зимнему сезону", - говорится в информации.