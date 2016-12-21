SOCAR расширяет международный бизнес

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует продолжать расширяться за рубежом. Компания инвестировала в зарубежные проекты в общей сложности 4,487 млрд долларов по состоянию на начало года. Как сообщает Report со ссылкой на издание Natural Gas World, об этом говорится в информации управления инвестиций SOCAR.

В проекты в Турции SOCAR вложил 3,334 млрд долларов, в Швейцарии - 414,5 млн долларов, в Грузии - 334,3 млн долларов, в Украине – 280,8 млн долларов, в Румынии - 71,3 млн долларов.

Руководитель управления инвестиций Вагиф Алиев сообщил, что компания диверсифицировала свои доходы по различным секторам: "Несмотря на нефтяные цены, мы можем продолжать доходный бизнес. К 2018 году завершится ряд проектов в Турции, и это станет переломным моментом для доходов SOCAR".

Коснувшись проекта Socar Aurora Fujairah Terminal, он отметил, что этот проект расширил деятельность компании на отдаленных рынках. По его словам, SOCAR заработал 948 млн манатов (532 млн долларов) на этом проекте в 2015 году, что на 257 млн манатов или 37% больше показателя за предыдущий год.

Socar Aurora Fujairah Terminal является совместным предприятием SOCAR, Aurora Progress и властей Фуджейра.

Грузия

Грузия стала первым зарубежным рынком, в который инвестировал SOCAR. По состоянию на конец 2015 года SOCAR Georgia Petroleum импортировал 3,336 млн тонн топлива и бензина. Компания владеет 114 АЗС в Грузии, включающие 105 газозаправочных станций, 8 станций CNG и одну станцию LPG.

Помимо сектора нефтепродуктов, SOCAR привлечен и к сектору природного газа в Грузии.

Официальный Тбилиси в 2007 году попросил Азербайджан экспортировать газ после того, как Россия увеличила цену на газ для Грузии со 180 до 320 долларов за 1 000 кубометров. Азербайджан ответил поставками газа в Грузию по цене 150 долларов за 1 000 кубометров.

Тогда экс-президент Грузии Михаил Саакашвили передал в управление SOCAR газораспределительную систему 9 регионов по символической цене в 1 доллар. С тех пор компания расширила свою деятельность и в настоящее время является оператором газораспределительных сетей всех регионов. Компания SOCAR Georgia Gas, основанная в 2007 году, имеет 500 тыс. абонентов. SOCAR Georgia Gas планирует инвестировать более 250 млн долларов к концу 2017 года.

SOCAR является крупнейшим налогоплательщиком Грузии с 2009 года и его доходы от проектов в этой стране достигли 748 млн манатов в 2015 году.

Турция

Турция является крупнейшим партнером SOCAR. В 2008 году SOCAR стал акционером турецкого нефтехимического комплекса Petkim с инвестициями в 2,05 млрд долларов. SOCAR также реализует проект нефтеперерабатывающего завода STAR (5,67 млрд долларов), порта Petlim (400 млн долларов) и SOCAR Power (100 млн долларов). SOCAR также имеет несколько проектов, связанных с проектом Трансанатолийского газопровода (TANAP) стоимостью 9,3 млрд долларов, призванном осуществлять поставки 16 млрд кубометров газа в год в Турцию (6 млрд кубометров) и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения “Шахдениз”. Окончательная пропускная способность трубопровода составит 31 млрд кубометров. Поставки газа в Турцию начнутся в 2018 году. В настоящее время Азербайджан экспортирует в эту страну около 6 млрд кубометров газа в год в рамках “Шахдениз-1”. ЗАО “Южный газовый коридор” владеет 58%-ной долей в TANAP (доля SOCAR в ЗАО – 49%). НПЗ STAR мощностью 10 млн тонн/год будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2018 года, в то время как Petlim будет запущен на полную мощь уже в следующем году.

В настоящее время несколько дочерних компаний SOCAR принимают активное участие в энергетическом секторе Турции. В прошлом году доходы SOCAR от проектов в Турции достигли 2,571 млрд манатов, что на 375 млн манатов или 17,1% больше, чем в 2014 году.

SOCAR также владеет 25% акций нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, 1078 км которого пролегают по территории Турции (общая протяженность 1 768 км). Компания планирует увеличить инвестиции в Турции до 18 млрд долларов к 2020 году.

Украина

SOCAR Energy Ukraine начал свою деятельность в 2008 году и в настоящее время имеет 51 автозаправочную станцию. Компания планирует удвоить эту цифру в ближайшие годы. В мае этого года учреждена компания SOCAR LPG в целях реализации в Украине сжиженного нефтяного газа.

Румыния

SOCAR Petroleum был основан в Румынии в 2011 году и в настоящее время имеет 35 АЗС. Компания планирует открыть еще 10 автозаправочных станций в 2017 году и увеличить их число до 100 в ближайшие годы.

SOCAR Trading

Одним из основных рынков SOCAR является Швейцария, где он в 2012 году приобрел у компании ExxonMobil 170 АЗС и два хранилища авиатоплива за 340 млн долларов.

Офис SOCAR Trading был открыт в Швейцарии в 2008 году. В 2015 году компания продала 253 млн баррелей сырой нефти, из них 166 млн баррелей азербайджанской нефти. За этот период компания также продала 14 млн баррелей нефтепродуктов.

В этом году SOCAR Trading открыл головной офис в Канаде. Компания намерена выйти на рынок LNG до 2020 года. SOCAR Trading с консорциумом Siemens выиграли тендер в Германии на поставки в Мальту LNG и строительство газовой электростанции стоимостью 175 млн евро.