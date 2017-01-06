SOCAR расширила объем бурильных работ

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) за 2016 год произвела бурильные работы протяженностью 105 245 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 102 532 м приходятся на эксплуатационные, 2 713 м - на разведывательные работы.

В прошлом году произведено на 0,8% больше бурильных работ, чем в 2015 году.

В отчетном году 4 882 м бурильных работ произведены в декабре, из которых 4 839 м пришлось на эксплуатационные, а остальные - на разведывательные работы.

Кроме того, в декабре прошлого года переданы в эксплуатацию 7, с начала года - 64 новых пробуренных скважин.