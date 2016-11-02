SOCAR расширил объем бурильных работ

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в октябре этого года произвела бурильные работы протяженностью 7 074 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 6 469 м приходятся на эксплуатационные, 605 м - на разведывательные работы.

В прошлом месяце произведено на 23% меньше бурильных работ, чем в аналогичном периоде 2015 года.

В целом, за январь-октябрь SOCAR произвела бурильные работы протяженностью 93 657 м, из которых 90 987 пришлось на эксплуатационные, 2 670 м - на разведывательные работы.

Объем произведенных за 10 месяцев этого года работ в годовом исчислении вырос на 1,4%.

Кроме того, в октябре переданы в эксплуатацию 6, с начала года - 52 новых пробуренных скважин.