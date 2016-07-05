​SOCAR расширил бурильные работы

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в июне этого года произвела бурильные работы протяженностью 10 787 м. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 9 839 м приходятся на эксплуатационные, 948 м - на разведывательные работы.

В прошлом месяце произведено на 13% больше бурильных работ, чем в аналогичном периоде 2015 года.

В целом, за январь-июнь SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произвела бурильные работы протяженностью 53 280 м, из которых 52 063 пришлось на эксплуатационные, 1 217 м - на разведывательные работы.

Объем произведенных в первом полугодии работ на 0,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Кроме того, что в июне переданы в эксплуатацию 7, с начала года - 26 новых пробуренных скважин.