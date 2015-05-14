​SOCAR распространила заявление в связи со статьей в "Washington Post"

Баку. 14 мая. REPORt.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выразила серьезную обеспокоенность по поводу опубликованной в газете "Washington Post" статьи под заголовком "Конфиденциальная роль SOCAR на конференции, прошедшей в мае 2013 года в Баку".

Как сообщает Report со ссылкой на официальное заявление SOCAR, компания никогда не скрывала своего участия на конференции и как отмечается в статье, на прошедшей в Баку конференции было изображено имя и лого SOCAR. "SOCAR никогда не являлась объектом исследований в связи с принимаемым вопросом. Так как организующие визит спонсоры должны были проинформировать общественность о том, что финансовым спонсором прошедшей в Баку конференции является SOCAR. В течение исследований мы сотрудничали. Несоблюдение организаторами визита правил вызывает чувство сожаления и нам не понятно, почему эти информации не разглашались. SOCAR готова оказать помощь в разъяснении вопроса и готова спонсировать мероприятия с участием представителей законодательных органов региона", - говорится в заявлении.