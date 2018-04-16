SOCAR раскрыла данные по бурению, добыче и экспорту за первый квартал этого года

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте этого года добыча нефти в стране увеличилась на 2,4%, природного газа - на 5,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), достижение положительной динамики в добыче, наряду с наращиванием объема буровых работ, связано с эффективной эксплуатацией действующих скважин и возобновлением недействующих скважин.

В январе-марте 2018 года SOCAR продолжила реализацию комплексных мер по сохранению стабильной добычи нефти и газа. Объем буровых работ увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 13% по сравнению с запланированным целевым показателем). В результате, выполнено 40,5 тыс. метров буровых работ по 15 скважинам. Кроме того, совместными предприятиями SOCAR пробурено 13 скважин. На эксплуатируемых скважинах были проведены геолого-технические мероприятия, в эксплуатацию возвращены 66 недействующих скважин. В результате добыча нефти SOCAR в первом квартале 2018 года оставалась стабильной в объеме 1,8 млн тонн. Добыча газа в этом периоде составила около 1,6 млрд кубометров, что на 8% превышает тот же показатель за прошлый год.

Добыча нефти в стране в январе-марте увеличилась в годовом сравнении на 2,4%, до 9,7 млн тонн, газа – на 5,2%, до 7,3 млрд кубометров. Следует отметить, что добыча развивалась по нарастающей, большая часть роста пришлась на март. Так, в марте по республике зафиксирован рост нефтедобычи на 5,8%, добычи газа – на 12%.

В первом квартале года на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" пробурены и переданы в эксплуатацию пять нефтяных скважин. В целом, в 2018 году на АЧГ планируется передать в эксплуатацию 12 добывающих и 4 водонагнетательных скважин. В настоящее время продолжаются буровые работы по проекту "Шахдениз-1", в этом году ожидается завершение бурения двух добывающих скважин. Завершены буровые работы на одной скважине в рамках "Шахдениз-1", в течение года ожидается завершение бурения пяти добывающих скважин.

Вице-президент SOCAR по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов отметил, что вскоре стартует этап первичного детального проектирования по разработке месторождений "Карабах" и "Умид", продолжаются проектные работы по бурению первой разведочной скважины на структуре "Бабек":

"В настоящее время продолжаются работы по инженерному проектированию в рамках схемы первичной добычи на месторождении "Абшерон", ведется подготовка к принятию итогового инвестиционного решения".

Экспорт сырой нефти в первом квартале текущего года в годовом сравнении увеличился более чем на 13%, до 5,7 млн тонн. Рост экспорта нефти, помимо различных факторов, обусловлен в том числе увеличением доли SOCAR в АЧГ.

Экспорт нефти и нефтепродуктов незначительно изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в январе-марте 413 тыс. тонн. В основном это связано с увеличением внутреннего спроса на дизельное топливо на 21%. В связи с ростом спроса на внутреннем рынке производство дизтоплива увеличилось на 6,4% в годовом сравнении. В то же время относительно высокий рост экспорта дизтоплива в прошлом году по сравнению с текущим связан с экспортом в 2017 году части продукта, оставшегося на складах с 2016 года.

В то же время увеличился объем экспорта продукции химической промышленности: в январе-марте 2018 года производство полиэтилена высокого давления увеличилось на 3%, а объем экспорта - примерно на 11%. Производство бутилен-бутадиеновой фракции возросло на 11%, а экспорт – на 12%.