​SOCAR раскрыл подробности переговоров в Грузии

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и грузинского правительства обсудили вопросы, касающиеся нынешнего технического состояния газопроводов и возможностей увеличения поставок в целях удовлетворения растущего спроса на природный газ в зимнем сезоне в Грузии.

Об этом Report сообщил генеральный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов: "Спрос на природный газ на рынке Грузии растет приблизительно на 10% в год. С учетом этого в ходе встречи обсуждался вопрос удовлетворения растущего спроса Грузии за счет технических возможностей имеющихся газопроводов".

По словам М.Мамедова, помимо этого, на встрече обсуждалось множество вопросов, и после того как по каждому из них будет достигнуто заключительное соглашение, об этом будет объявлено СМИ: "Однако основное обсуждение касалось повышения технических возможностей, адаптация их к зимнему сезону".

Отметим, что на встрече принимали участие с азербайджанской стороны президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров, начальник Управления инвестиций Вагиф Алиев, начальник Управления маркетинга и экономических операций Аднан Ахмедзаде, гендиректор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, с грузинской стороны - премьер-министр этой страны Георгий Квирикашвили, министр энергетики Каха Каладзе.