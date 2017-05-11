SOCAR: Работники НГДУ "28 Мая" эвакуированы из-за погодных условий

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Вчера вечером работники НГДУ "28 Мая" были эвакуированы в соответствии с телефонограммой Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) после предупреждения синоптиков об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев: "На платформе №7 не возникло открытого фонтана, как утверждается".

Отметим, что, по распространившейся информации, вчера вечером возник открытый фонтан на скважине платформы №7 НГДУ "28 Мая", большинство работников было эвакуировано.

Н. Гулиев сообщил, что нефтяники эвакуированы в соответствии с телефонограммой, направленной 8 мая главам учреждений и организаций SOCAR. “С учетом данных синоптиков об изменении погодных условий и сильном ветре, на морских объектах прекращены опасные работы, второстепенные работники эвакуированы, организовано дежурство ответственных лиц".

Что касается глубоководной платформы №7 на платформе “Гюнешли”, по его словам, фонтана на ней не было: “Это нормальный производственный процесс. На скважине №319 во время бурения произошло поглощение глинистого раствора, в результате возникла видимость газа. Устье скважины перекрыто, устьевые параметры находятся под контролем. В настоящее время принимаются необходимые меры для продолжения буровых работ”.