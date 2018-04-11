Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проявляет интерес к нефтеперерабатывающим заводам Средиземноморского бассейна".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

"СМИ писали о нашем особом интересе к принадлежащему российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" нефтеперерабатывающему заводу на острове Сицилия в Италии. Это неверно. Нас интересуют заводы Средиземноморского бассейна в целом", - сказал он.

Э.Насиров также отметил, что SOCAR планирует инвестировать в ряд европейских, азиатских, африканских стран и Турцию:

"В частности, мы заинтересованы в строительстве газопроводов в таких странах как Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Бенин и пр.".