SOCAR проводит спутниковый мониторинг своих объектов для выявления объемов выбросов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала проводить спутниковый мониторинг своих нефтегазовых объектов для выявления объемов выбросов парниковых газов.
Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR Афган Исаев, выступая на пленарном заседании "Метан и неуглекислые парниковые газы" в рамках COP29 в Баку.
По словам Исаева, мониторинг проводится в сотрудничестве с компанией GHGSat. Вице-президент подробно рассказал участникам мероприятия о деятельности компании в области сокращения выбросов метана и других парниковых газов, а также о применяемых передовых технологиях и решениях.
"Измерение и инвентаризация выбросов метана в сферах деятельности SOCAR осуществляется в соответствии с требованиями международных стандартов", - подчеркнул он.
Кроме того, в партнерстве с компанией TotalEnergies проводятся измерения с помощью дронов с использованием технологии AUSEA. Помимо этого, на производственных объектах выполняются измерения с помощью инструментальных приборов. Показатели, полученные во время спутниковых, дронных и наземных измерений, оперативно обрабатываются с помощью инструмента Metan AI на основе искусственного интеллекта. После детального анализа принимаются меры по ликвидации источников выбросов.
Исаев отметил, что SOCAR тесно сотрудничает с такими организациями, как MGP и OGCI, с целью повышения эффективности, приведения деятельности в соответствие с международными стандартами, а также обеспечения результативности и прозрачности в направлении сокращения выбросов метана. Указанные действия являются показателем целенаправленной деятельности SOCAR в области снижения метановых эмиссий.