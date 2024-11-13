О нас

SOCAR проводит спутниковый мониторинг своих объектов для выявления объемов выбросов

SOCAR проводит спутниковый мониторинг своих объектов для выявления объемов выбросов Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала проводить спутниковый мониторинг своих нефтегазовых объектов для выявления объемов выбросов парниковых газов.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 15:47
SOCAR проводит спутниковый мониторинг своих объектов для выявления объемов выбросов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала проводить спутниковый мониторинг своих нефтегазовых объектов для выявления объемов выбросов парниковых газов.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR Афган Исаев, выступая на пленарном заседании "Метан и неуглекислые парниковые газы" в рамках COP29 в Баку.

По словам Исаева, мониторинг проводится в сотрудничестве с компанией GHGSat. Вице-президент подробно рассказал участникам мероприятия о деятельности компании в области сокращения выбросов метана и других парниковых газов, а также о применяемых передовых технологиях и решениях.

"Измерение и инвентаризация выбросов метана в сферах деятельности SOCAR осуществляется в соответствии с требованиями международных стандартов", - подчеркнул он.

Кроме того, в партнерстве с компанией TotalEnergies проводятся измерения с помощью дронов с использованием технологии AUSEA. Помимо этого, на производственных объектах выполняются измерения с помощью инструментальных приборов. Показатели, полученные во время спутниковых, дронных и наземных измерений, оперативно обрабатываются с помощью инструмента Metan AI на основе искусственного интеллекта. После детального анализа принимаются меры по ликвидации источников выбросов.

Исаев отметил, что SOCAR тесно сотрудничает с такими организациями, как MGP и OGCI, с целью повышения эффективности, приведения деятельности в соответствие с международными стандартами, а также обеспечения результативности и прозрачности в направлении сокращения выбросов метана. Указанные действия являются показателем целенаправленной деятельности SOCAR в области снижения метановых эмиссий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR conducts satellite monitoring to detect emissions
Версия на азербайджанском языке SOCAR neft-qaz emissiyalarının müəyyən edilməsi üçün peyk monitorinqləri aparır

Самое важное

Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi