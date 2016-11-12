SOCAR проводит розыгрыш в Украине

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Компания SOCAR-Ukraine проводит розыгрыш.

Как сообщает Report со ссылкой на Нефтерынок, в сети АЗС SOCAR с октября разыгрывает бонусы на карточку лояльности LEVEL (100, 200, 300, 500, 1000 еженедельно), шесть смартфонов Apple iPhone 7 Black 32 GB и семь часов Apple Watch Series 2 Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 38 mm.

Для участия в акции необходимо заправиться минимум на 30 литров топлива, в частности 92, 95, Nano 95, Nano 98, Nano ДП, Diesel Nano Extro. Заправка сжиженным газом не дает права участия в конкурсе.

Отметим, что для участия в конкурсе оплату нужно производить с использованием карточки лояльности LEVEL.