SOCAR проводит реконструкцию платформы на "Нефт Дашлары"

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приступила к реконструкции стационарной платформы №1 887 на морском месторождении "Нефт Дашлары".

Как сообщили Report в SOCAR, реконструкция платформы осуществляется с целью бурения 4 дополнительных эксплуатационных скважин. Реконструкционные работы осуществляет строительно-монтажное управления №3 Треста Neftqaztikinti. Ожидается, что все работы будут завершены до конца 2014 года.

Отметим, что месторождение "Нефт Дашлары" разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн. тонн, из которых более 182 млн. тонн составляют извлекаемые.