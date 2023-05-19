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SOCAR провела акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

SOCAR провела акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева" Государственная нефтяная компания (SOCAR) в рамках “Года Гейдара Алиева” организовала акцию по посадке деревьев в связи со 100-летним юбилеем великого лидера.
Энергетика
19 мая 2023 г. 11:02
SOCAR провела акцию по посадке деревьев в рамках Года Гейдара Алиева

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в рамках “Года Гейдара Алиева” организовала акцию по посадке деревьев.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, акция прошла на территории головного офиса компании.

В ходе акции президент SOCAR Ровшан Наджаф, вице-президент, академик Хошбахт Юсифзаде и члены группы “волонтеры SOCAR” посадили три дерева.

Акция с участием вице-президентов SOCAR и советников президента SOCAR была организована в тот же день на территории более 20 предприятий и организаций SOCAR, и в общей сложности было посажено 1 923 дерева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində ağacəkmə aksiyası təşkil edib

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