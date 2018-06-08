SOCAR провел тестовые экзамены по платной программе производственной практики

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в департаменте человеческих ресурсов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошли тестовые экзамены по платной программе производственной практики.

Как сообщает Report, сотрудник отдела организации тестирования департамента Рауф Ахмедов заявил, что 1 311 участников программы сдадут экзамены по 23 специальностям:

"По итогам тестовых экзаменов будет организовано собеседование. Выбранные кандидаты пройдут практику по выбранным специальностям на предприятиях SOCAR. По окончании практики руководители соответствующих предприятий предложат кандидатам работу в соответствии с их специальностями".

По словам начальника отдела по приему и размещению кадров департамента человеческих ресурсов Агаммеда Искендерова, практика продлится около двух месяцев. В программе могут принять участие бакалавры 4-х курсов, обучающиеся на магистратуре и окончившие вузы три года назад.

Отметим, что первый этап конкурса, объявленного 16 мая в рамках программы производственной практики, завершен. Тестовые экзамены продлятся до 10 июня. На экзаменах участникам дано 60 минут для ответа на 40 тестовых заданий. Кроме того, проходящим практику на суше будет выплачиваться 200 манатов, на море - 300 манатов.