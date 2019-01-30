SOCAR провел рекультивационные работы на более чем 1 900 гектарах земли за 10 лет

Баку. 30 января REPORT.AZ/ За последние 10 лет Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) провела рекультивационные работы на более чем 1 900 гектарах земли.

Как передает Report, об этом говорится на странице компании в социальной сети.

Было отмечено, что после очистки загрязненных нефтью земель на этих территориях были построены Бакинский олимпийский стадион, Бакинская высшая школа нефти, на территории НГДУ "Биби-Эйбатнефть" было построено здание. Расположенный в поселке Гала "Эко-Парк" заложен на очищенной от нефти территории площадью около 10 гектаров.