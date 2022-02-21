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SOCAR проведет экологическую конференцию в Баку

SOCAR проведет экологическую конференцию в Баку 16 марта состоится международная экологическая конференция на тему “Декарбонизация и переход на новую энергию”, организованная “Инициативой по охране окружающей среды в Каспийском регионе” (CEPI) и при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайдж
Энергетика
21 февраля 2022 г. 16:56
SOCAR проведет экологическую конференцию в Баку

16 марта состоится международная экологическая конференция на тему “Декарбонизация и переход на новую энергию”, организованная “Инициативой по охране окружающей среды в Каспийском регионе” (CEPI) и при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, конференция будет организована с целью снижения воздействия климатических изменений на окружающую среду и содействия экологической безопасности в глобальном масштабе.

В мероприятии, наряду с представителями госструктур Азербайджана, примут участие члены Палаты лордов Соединенного Королевства, ряда посольств, действующих в нашей стране, а также представители программы развития ООН, Всемирного банка, BP, “КазМунайГаз”, Total E&P Absheron B.V, Equinor, Роснефти, Lukoil, а также представителей отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений, финансовых институтов, дипломатического корпуса и СМИ.

На конференции будут проведены презентации ознакомительного характера по проблемам, вызванным глобальным изменением климата, и проектам, реализуемым нефтегазовыми компаниями в этом направлении.

Напомним, что CEPI начал свою деятельность 14 сентября 2020 года с подписания в Баку меморандума о взаимопонимании по созданию “Инициативы по охране окружающей среды в Каспийском регионе” между SOCAR, “КазМунайГаз”, Total E&P Absheron B.V и Equinor Absheron AS.

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Версия на английском языке SOCAR to hold environmental conference in Baku
Версия на азербайджанском языке SOCAR Bakıda Beynəlxalq Ekoloji Konfrans keçirəcək

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