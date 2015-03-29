SOCAR: Проведена проверка состояния топливораздаточных колонок (ТРК), никаких отклонений от стандартов не обнаружено

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Начато расследование в связи с данным инцидентом. Проведена проверка состояния топливораздаточных колонок (ТРК), никаких отклонений от стандартов не обнаружено". Об этом заявил Report начальник отдела информационных технологий SOCAR Petroleum Намиз Мамедов, комментируя распространенную информацию об обмане водителей на автозаправочных станциях (АЗС) под брендом SOCAR.

По словам Н.Мамедова, Комитет по стандартизации также провел проверки на АЗС, расположенной в Сабунчинском районе около станции метро "Короглу":

"За несколько дней до данного инцидента Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам также провел проверки на данной АЗС, и отметил соответствие ее стандартам. Сейчас рассматриваются вопросы в связи с претензией водителя. О результатах расследования будет сообщено СМИ".

Напомним, что несколько дней назад в социальных сетях была распространена информация о том, что на одной из автозаправочных станций (АЗС) под брендом SOCAR в бензобак объемом 65 литров якобы был залит бензин в объеме 72 литра.