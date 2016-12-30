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    SOCAR: Протестующие на карбамидном заводе в Сумгайыте не являются работниками компании

    SOCAR давно выполнил свои обязательства

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Лица, организовавшие сегодня утром протест на территории карбамидного завода в Сумгайыте из-за задержки заработной платы, не являются работниками SOCAR. Это работники одного из подрядчиков южнокорейской компании Samsung Engineering Co. Ltd.

    По информации, SOCAR давно выполнил свои обязательства: “Компания полностью выплатила зарплату за ноябрь и декабрь”.

    Отметим, что протестующие являются работниками компании Atilla. Осведомленный источник сообщил, что вчера им пообещали начать выдачу зарплат за ноябрь и декабрь сегодня в 11 часов. Однако работники начали протестовать с 8 утра, не дождавшись назначенного часа. Выдача зарплаты начата в обещанное время. 

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