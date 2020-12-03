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SOCAR прокомментировал вопрос о работниках, находящихся в терминале Дюбенди

SOCAR прокомментировал вопрос о работниках, находящихся в терминале Дюбенди 1 декабря около 80 сотрудников нефтегазодобывающего управления “Абшероннефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которые 8 дней находились на карантине в отеле, были доставлены в терминал Дюбенди для смены дежурства
Энергетика
3 декабря 2020 г. 17:27
SOCAR прокомментировал вопрос о работниках, находящихся в терминале Дюбенди

1 декабря около 80 сотрудников нефтегазодобывающего управления “Абшероннефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которые 8 дней находились на карантине в отеле, были доставлены в терминал Дюбенди для смены дежурства на месторождении Западный Абшерон. Из-за волн на море, смена дежурства не состоялась, судно вернулось обратно.

Как сообщает Report, судно вышло в море, но не смогло причалить к платформе из-за ухудшения погодных условий и поэтому было вынуждено вернуться обратно. Сотрудники были размещены в зале ожидания в терминале Дюбенди.

Отметим, что оператором судна является ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство”, а не ПО “Азнефть”, в связи с чем решение о причаливании судна было принято пароходством.

В ответ на запрос Report в ПО "Азнефть" сообщили, что сотрудники покинули терминал после нескольких часов ожидания в помещении с отоплением, условиями для отдыха, телевизором и прочим оборудованием: “Возвращение сотрудников в отель было под вопросом из-за карантина, многие работники сами изъявили желание остаться в терминале".

По словам нефтяников, специально оборудованные залы ожидания были приобретены у компании BP и обычно используются именно для этой цели.

В SOCAR же заявили: "До вас ни одна медиа-структура не обращалась в пресс-службу компании по этому вопросу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Dübəndi terminalında saxlanılan işçilərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

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