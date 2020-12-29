SOCAR прокомментировал вчерашнее решение Кабинета министров

Добычей природного газа в Азербайджане занимается не только Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), а еще международные консорциумы и несколько иностранных компаний

Добычей природного газа в Азербайджане занимается не только Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), а еще международные консорциумы и несколько иностранных компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

К примеру, в прошлом году SOCAR и операционные компании, основная доля которых принадлежит государству, вместе добыли 6,8 млрд кубометров газа, а объем потребления в стране составил 11,5 млрд кубометров. Для обеспечения внутреннего спроса SOCAR помимо добываемого газа закупал объемы газа у других добывающих компаний и консорциумов, перерабатывал его с помощью собственной инфраструктуры, хранил при необходимости на своих складах, транспортировал по магистральным трубопроводам и организовывал как оптовую, так и розничную продажу газа различным потребителям.

Отмечается, что одним из оптовых потребителей газа является Производственное объединение “Азеригаз” SOCAR, другие - не принадлежащие SOCAR Служба эксплуатации газа Нахчыванской Автономной республики и ОАО “Азерэнержи”. То есть SOCAR до сих пор выступал в стране не только как производитель природного газа, но и как своего рода посредник между газодобывающими компаниями и газораспределительными сетями, а также как эксплуатант крупнейшей в стране газораспределительной сети.

Постановлением Кабинета министров Азербайджана № 513 от 28 декабря 2020 года одна из функций SOCAR, то есть оптовая купля-продажа природного газа, была передана ОАО “Азерконтракт”. Со следующего года в качестве посредника между газодобывающими и газораспределительными компаниями и производителями энергии будет выступать ОАО.

ОАО "Азерконтракт" будет осуществлять оптовую продажу объемов природного газа, приобретенного у SOCAR, Азербайджанской международной операционной компании (АМОК), консорциума "Шахдениз" и других компаний и перепродавать ОАО "Азерэнержи“, ПО ”Азеригаз" SOCAR и Службе эксплуатации газа Нахчыванской Автономной Республики. Таким образом, со следующего года на ОАО “Азерконтракт” возложено закупать соответствующие объемы газа у добывающих компаний для обеспечения внутреннего спроса.

SOCAR же продолжит осуществлять другие функции, такие как добыча нефти и газа, а также распределение и продажу газа непосредственно населению через ПО “Азеригаз”. Передача функции оптовой продажи и посредничества между добывающими и распределительными структурами ОАО “Азерконтракт” позволит SOCAR сфокусироваться именно на производственной деятельности и повысить эффективность своей основной деятельности.

Функции по установлению прямых связей с потребителями газа в категории населения и промышленности и розничной реализации газа, как и прежде, будет осуществлять “Азеригаз”.