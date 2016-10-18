SOCAR прокомментировал информацию о недостатке газа

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) прокомментировала распространенную информацию о дефиците природного газа в стране и снижении давления в газопроводах. Как сообщает Report, позицию компании выразил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По словам Р.Абдуллаева, проблем с газоснабжением в Азербайджане нет: "С 1 ноября мы перейдем на зимний график и увеличим давление газа. Подготовка к этому началась уже за 15 дней".

"В газохранилищах имеются достаточные запасы газа. Резкий рост спроса на газ во время сильных дождей – временное явление", - отметил глава SOCAR.