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SOCAR осуществила последний платеж канадской нефтяной компании

SOCAR осуществила последний платеж канадской нефтяной компании Zenith Energy завершила процесс передачи SOCAR контрактной  реабилитационной площади на блоке сухопутных месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб
Энергетика
4 января 2021 г. 12:08
SOCAR осуществила последний платеж канадской нефтяной компании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) произвела канадской компании Zenith Energy- оператор по разработке блока нефтяных месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб на суше Азербайджана, окончательный платеж в 480 000 долларов США за добычу на блоке.

Как передает Report со ссылкой на сообщение канадской компании, Zenith Energy завершила процесс передачи SOCAR контрактной реабилитационной площади на блоке сухопутных месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб.

Ранее сообщалось, что Zenith Energy приостановила добычу нефти в Азербайджане, а персонал в составе порядка 170 человек был переведен в SOCAR.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб". Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

По соглашению, долевое участие Zenith в проекте составляло 80%, SOCAR - 20%.

Общая площадь контрактного блока составляет 642,4 км2. Блок месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб находится на территории Имишлинского района. Месторождение Мурадханлы открыто в 1971 году, Джафарли - 1984 году, Зардаб - 1981 году.

Остаточные запасы блока оцениваются в 1,8 млн т нефти и 36 млн м3 газа. Сегодня на блоке месторождений эксплуатируются 77 скважин.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR Kanadanın neft şirkətinə yekun ödənişini edib

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